sUSDS (SUSDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i sUSDS (SUSDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

sUSDS (SUSDS) Informasjon sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Offisiell nettside: https://sky.money/

sUSDS (SUSDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sUSDS (SUSDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.17B $ 2.17B $ 2.17B Total forsyning: $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B Sirkulerende forsyning: $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17B $ 2.17B $ 2.17B All-time high: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 All-Time Low: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Nåværende pris: $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 Lær mer om sUSDS (SUSDS) pris

sUSDS (SUSDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sUSDS (SUSDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSDSs tokenomics, kan du utforske SUSDS tokenets livepris!

SUSDS prisforutsigelse Vil du vite hvor SUSDS kan være på vei? Vår SUSDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUSDS tokenets prisforutsigelse nå!

