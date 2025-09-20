Supa Pump (SUPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -14.95% Prisendring (7D) -14.95%

Supa Pump (SUPA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPA endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -14.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Supa Pump (SUPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.54K$ 70.54K $ 70.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.30K$ 73.30K $ 73.30K Opplagsforsyning 961.55M 961.55M 961.55M Total forsyning 999,123,548.646595 999,123,548.646595 999,123,548.646595

Nåværende markedsverdi på Supa Pump er $ 70.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPA er 961.55M, med en total tilgang på 999123548.646595. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.30K.