Supa Pump (SUPA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Supa Pump (SUPA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Supa Pump (SUPA) Informasjon The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup. Offisiell nettside: https://supapump.fun Kjøp SUPA nå!

Supa Pump (SUPA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Supa Pump (SUPA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.30K Total forsyning: $ 999.12M Sirkulerende forsyning: $ 961.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.78K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Supa Pump (SUPA) pris

Supa Pump (SUPA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Supa Pump (SUPA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUPA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUPA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUPAs tokenomics, kan du utforske SUPA tokenets livepris!

SUPA prisforutsigelse Vil du vite hvor SUPA kan være på vei? Vår SUPA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUPA tokenets prisforutsigelse nå!

