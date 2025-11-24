Stork pris i dag

Sanntids Stork (SMS) pris i dag er $ 0.00000788, med en 3.30% endring de siste 24 timene. Nåværende SMS til USD konverteringssats er $ 0.00000788 per SMS.

Stork rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,861.89, med en sirkulerende forsyning på 997.36M SMS. I løpet av de siste 24 timene SMS har den blitt handlet mellom $ 0.00000749(laveste) og $ 0.0000079 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00035121, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000726.

Kortsiktig har SMS beveget seg +0.38% i løpet av den siste timen og -2.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stork (SMS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Opplagsforsyning 997.36M 997.36M 997.36M Total forsyning 997,356,533.797438 997,356,533.797438 997,356,533.797438

Nåværende markedsverdi på Stork er $ 7.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMS er 997.36M, med en total tilgang på 997356533.797438. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.86K.