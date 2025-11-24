Steve pris i dag

Sanntids Steve ($STEVE) pris i dag er $ 0.00089165, med en 6.62% endring de siste 24 timene. Nåværende $STEVE til USD konverteringssats er $ 0.00089165 per $STEVE.

Steve rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 82,129, med en sirkulerende forsyning på 92.11M $STEVE. I løpet av de siste 24 timene $STEVE har den blitt handlet mellom $ 0.00081533(laveste) og $ 0.00089258 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00434534, mens tidenes laveste notering var $ 0.000665.

Kortsiktig har $STEVE beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og +5.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Steve ($STEVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.13K$ 82.13K $ 82.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.68K$ 84.68K $ 84.68K Opplagsforsyning 92.11M 92.11M 92.11M Total forsyning 94,965,859.121581 94,965,859.121581 94,965,859.121581

