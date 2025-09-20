Dagens STARBASE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STARBASE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STARBASE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens STARBASE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STARBASE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STARBASE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

STARBASE Pris (STARBASE)

Ikke oppført

1 STARBASE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
USD
STARBASE (STARBASE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:11:30 (UTC+8)

STARBASE (STARBASE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.20%

-5.20%

STARBASE (STARBASE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STARBASE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STARBASE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STARBASE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STARBASE (STARBASE) Markedsinformasjon

$ 29.80K
$ 29.80K$ 29.80K

--
----

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på STARBASE er $ 29.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STARBASE er 700.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.57K.

STARBASE (STARBASE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på STARBASE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på STARBASE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på STARBASE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på STARBASE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-43.42%
60 dager$ 0-67.04%
90 dager$ 0--

Hva er STARBASE (STARBASE)

All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users.

STARBASE (STARBASE) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om STARBASE (STARBASE)

Hvor mye er STARBASE (STARBASE) verdt i dag?
Live STARBASE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STARBASE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STARBASE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STARBASE?
Markedsverdien for STARBASE er $ 29.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STARBASE?
Den sirkulerende forsyningen av STARBASE er 700.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTARBASE ?
STARBASE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STARBASE?
STARBASE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til STARBASE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STARBASE er -- USD.
Vil STARBASE gå høyere i år?
STARBASE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STARBASE prisprognosen for en mer grundig analyse.
STARBASE (STARBASE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.