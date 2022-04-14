STARBASE (STARBASE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STARBASE (STARBASE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STARBASE (STARBASE) Informasjon All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users. Offisiell nettside: https://starbase.tg/ Teknisk dokument: https://docs.starbase.tg/starbase Kjøp STARBASE nå!

STARBASE (STARBASE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STARBASE (STARBASE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.80K $ 29.80K $ 29.80K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.57K $ 42.57K $ 42.57K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om STARBASE (STARBASE) pris

STARBASE (STARBASE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STARBASE (STARBASE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STARBASE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STARBASE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STARBASEs tokenomics, kan du utforske STARBASE tokenets livepris!

STARBASE prisforutsigelse Vil du vite hvor STARBASE kan være på vei? Vår STARBASE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STARBASE tokenets prisforutsigelse nå!

