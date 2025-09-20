Stable (STABLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.3 24 timer høy $ 2.38 All Time High $ 18.21 Laveste pris $ 1.57 Prisendring (1H) -1.15% Prisendring (1D) +0.89% Prisendring (7D) +9.74%

Stable (STABLE) sanntidsprisen er $2.34. I løpet av de siste 24 timene har STABLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.3 og et toppnivå på $ 2.38, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STABLE er $ 18.21, mens den rekordlave prisen er $ 1.57.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STABLE endret seg med -1.15% i løpet av den siste timen, +0.89% over 24 timer og +9.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stable (STABLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.34M Opplagsforsyning 1000.00K Total forsyning 999,999.41

Nåværende markedsverdi på Stable er $ 2.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STABLE er 1000.00K, med en total tilgang på 999999.41. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.34M.