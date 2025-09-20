Dagens Spintop livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SPIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spintop livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SPIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SPIN til USD livepris:

$0.0002457
$0.0002457$0.0002457
-3.60%1D
mexc
USD
Spintop (SPIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:50:40 (UTC+8)

Spintop (SPIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.645127
$ 0.645127$ 0.645127

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-3.68%

-10.90%

-10.90%

Spintop (SPIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPIN er $ 0.645127, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPIN endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -10.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spintop (SPIN) Markedsinformasjon

$ 104.91K
$ 104.91K$ 104.91K

--
----

$ 183.62K
$ 183.62K$ 183.62K

426.88M
426.88M 426.88M

747,158,095.0
747,158,095.0 747,158,095.0

Nåværende markedsverdi på Spintop er $ 104.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPIN er 426.88M, med en total tilgang på 747158095.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 183.62K.

Spintop (SPIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Spintop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Spintop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Spintop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Spintop til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.68%
30 dager$ 0-22.83%
60 dager$ 0-48.17%
90 dager$ 0--

Hva er Spintop (SPIN)

Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.

Spintop (SPIN) Ressurs

Offisiell nettside

Spintop Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spintop (SPIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spintop (SPIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spintop.

Sjekk Spintopprisprognosen nå!

SPIN til lokale valutaer

Spintop (SPIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spintop (SPIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Spintop (SPIN)

Hvor mye er Spintop (SPIN) verdt i dag?
Live SPIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spintop?
Markedsverdien for SPIN er $ 104.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPIN?
Den sirkulerende forsyningen av SPIN er 426.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPIN ?
SPIN oppnådde en ATH-pris på 0.645127 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPIN?
SPIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SPIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPIN er -- USD.
Vil SPIN gå høyere i år?
SPIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:50:40 (UTC+8)

