Spintop (SPIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.645127$ 0.645127 $ 0.645127 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -3.68% Prisendring (7D) -10.90% Prisendring (7D) -10.90%

Spintop (SPIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPIN er $ 0.645127, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPIN endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -10.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spintop (SPIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.91K$ 104.91K $ 104.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 183.62K$ 183.62K $ 183.62K Opplagsforsyning 426.88M 426.88M 426.88M Total forsyning 747,158,095.0 747,158,095.0 747,158,095.0

Nåværende markedsverdi på Spintop er $ 104.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPIN er 426.88M, med en total tilgang på 747158095.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 183.62K.