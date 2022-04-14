Spintop (SPIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spintop (SPIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spintop (SPIN) Informasjon Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending. Offisiell nettside: https://spintop.network Kjøp SPIN nå!

Spintop (SPIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spintop (SPIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.20K $ 104.20K $ 104.20K Total forsyning: $ 747.16M $ 747.16M $ 747.16M Sirkulerende forsyning: $ 426.88M $ 426.88M $ 426.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 182.38K $ 182.38K $ 182.38K All-time high: $ 0.645127 $ 0.645127 $ 0.645127 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002441 $ 0.0002441 $ 0.0002441 Lær mer om Spintop (SPIN) pris

Spintop (SPIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spintop (SPIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPINs tokenomics, kan du utforske SPIN tokenets livepris!

