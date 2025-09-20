Dagens Spartan Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SPARTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPARTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spartan Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SPARTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPARTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spartan Protocol Logo

Spartan Protocol Pris (SPARTA)

Ikke oppført

1 SPARTA til USD livepris:

$0.00054807
$0.00054807
-11.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Spartan Protocol (SPARTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:10:27 (UTC+8)

Spartan Protocol (SPARTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 2.25
$ 2.25

$ 0
$ 0

+0.04%

-11.66%

-26.66%

-26.66%

Spartan Protocol (SPARTA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPARTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPARTA er $ 2.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPARTA endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -11.66% over 24 timer og -26.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spartan Protocol (SPARTA) Markedsinformasjon

$ 40.99K
$ 40.99K

--
--

$ 54.27K
$ 54.27K

74.78M
74.78M

99,021,692.0
99,021,692.0

Nåværende markedsverdi på Spartan Protocol er $ 40.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPARTA er 74.78M, med en total tilgang på 99021692.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.27K.

Spartan Protocol (SPARTA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Spartan Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Spartan Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Spartan Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Spartan Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-11.66%
30 dager$ 0-44.80%
60 dager$ 0-47.73%
90 dager$ 0--

Hva er Spartan Protocol (SPARTA)

Spartan Protocol (SPARTA) Ressurs

Offisiell nettside

Spartan Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spartan Protocol (SPARTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spartan Protocol (SPARTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spartan Protocol.

Sjekk Spartan Protocolprisprognosen nå!

SPARTA til lokale valutaer

Spartan Protocol (SPARTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spartan Protocol (SPARTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPARTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Spartan Protocol (SPARTA)

Hvor mye er Spartan Protocol (SPARTA) verdt i dag?
Live SPARTA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPARTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPARTA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spartan Protocol?
Markedsverdien for SPARTA er $ 40.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPARTA?
Den sirkulerende forsyningen av SPARTA er 74.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPARTA ?
SPARTA oppnådde en ATH-pris på 2.25 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPARTA?
SPARTA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SPARTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPARTA er -- USD.
Vil SPARTA gå høyere i år?
SPARTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPARTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:10:27 (UTC+8)

