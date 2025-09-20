Spartan Protocol (SPARTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -11.66% Prisendring (7D) -26.66% Prisendring (7D) -26.66%

Spartan Protocol (SPARTA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPARTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPARTA er $ 2.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPARTA endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -11.66% over 24 timer og -26.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spartan Protocol (SPARTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Opplagsforsyning 74.78M 74.78M 74.78M Total forsyning 99,021,692.0 99,021,692.0 99,021,692.0

Nåværende markedsverdi på Spartan Protocol er $ 40.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPARTA er 74.78M, med en total tilgang på 99021692.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.27K.