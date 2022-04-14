SOLIDE (SOLIDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLIDE (SOLIDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLIDE (SOLIDE) Informasjon SOLIDE is a powerful, browser-based development environment specifically designed for Solana smart contract development. With features like real-time compilation, integrated testing, and one-click deployment, it streamlines the development process for both beginners and experienced developers. Why Choose SOLIDE Secure Development Built-in security checks and best practices for safe smart contract development Powerful Compilation Advanced compilation tools with real-time error checking and optimization Community Driven Join a thriving community of Solana developers and contributors Offisiell nettside: https://solide.cc/ Kjøp SOLIDE nå!

Markedsverdi: $ 8.61K
Total forsyning: $ 1000.00M
Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.61K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

SOLIDE (SOLIDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLIDE (SOLIDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLIDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLIDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

