Raydium (RAY) Informasjon Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Offisiell nettside: https://raydium.io/#/ Teknisk dokument: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Kjøp RAY nå!

Raydium (RAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Raydium (RAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 785.88M $ 785.88M $ 785.88M Total forsyning: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Sirkulerende forsyning: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B All-time high: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 All-Time Low: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Nåværende pris: $ 2.931 $ 2.931 $ 2.931 Lær mer om Raydium (RAY) pris

Raydium (RAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Raydium (RAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAYs tokenomics, kan du utforske RAY tokenets livepris!

