Solayer USD (SUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24 timer lav $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24 timer høy 24 timer lav $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24 timer høy $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 All Time High $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laveste pris $ 0.999698$ 0.999698 $ 0.999698 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.25% Prisendring (7D) +0.25%

Solayer USD (SUSD) sanntidsprisen er $1.11. I løpet av de siste 24 timene har SUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.11 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSD er $ 1.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.999698.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solayer USD (SUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Opplagsforsyning 7.17M 7.17M 7.17M Total forsyning 7,168,375.334366 7,168,375.334366 7,168,375.334366

Nåværende markedsverdi på Solayer USD er $ 7.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSD er 7.17M, med en total tilgang på 7168375.334366. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.97M.