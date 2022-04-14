Solayer USD (SUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solayer USD (SUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solayer USD (SUSD) Informasjon sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Offisiell nettside: https://solayer.org/platform/susd Teknisk dokument: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Kjøp SUSD nå!

Solayer USD (SUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solayer USD (SUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Total forsyning: $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M Sirkulerende forsyning: $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M All-time high: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 All-Time Low: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Nåværende pris: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lær mer om Solayer USD (SUSD) pris

Solayer USD (SUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solayer USD (SUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSDs tokenomics, kan du utforske SUSD tokenets livepris!

