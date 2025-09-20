Solaya (SOLAYA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006061 24 timer lav $ 0.00006265 24 timer høy All Time High $ 0.00071043 Laveste pris $ 0.00004573 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.88% Prisendring (7D) -4.87%

Solaya (SOLAYA) sanntidsprisen er $0.00006084. I løpet av de siste 24 timene har SOLAYA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006061 og et toppnivå på $ 0.00006265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLAYA er $ 0.00071043, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004573.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLAYA endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.88% over 24 timer og -4.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solaya (SOLAYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.75K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.26K Opplagsforsyning 801.31M Total forsyning 924,606,052.055019

Nåværende markedsverdi på Solaya er $ 48.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLAYA er 801.31M, med en total tilgang på 924606052.055019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.26K.