Shogun (SHOGUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0294388 $ 0.0294388 $ 0.0294388 24 timer lav $ 0.03452225 $ 0.03452225 $ 0.03452225 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0294388$ 0.0294388 $ 0.0294388 24 timer høy $ 0.03452225$ 0.03452225 $ 0.03452225 All Time High $ 0.193414$ 0.193414 $ 0.193414 Laveste pris $ 0.01257557$ 0.01257557 $ 0.01257557 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -14.38% Prisendring (7D) -31.28% Prisendring (7D) -31.28%

Shogun (SHOGUN) sanntidsprisen er $0.02953346. I løpet av de siste 24 timene har SHOGUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0294388 og et toppnivå på $ 0.03452225, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHOGUN er $ 0.193414, mens den rekordlave prisen er $ 0.01257557.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHOGUN endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -14.38% over 24 timer og -31.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shogun (SHOGUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 620.20K$ 620.20K $ 620.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 620.20K$ 620.20K $ 620.20K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shogun er $ 620.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHOGUN er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 620.20K.