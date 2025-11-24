Shack Token pris i dag

Sanntids Shack Token (SHACK) pris i dag er $ 0.01268938, med en 8.30% endring de siste 24 timene. Nåværende SHACK til USD konverteringssats er $ 0.01268938 per SHACK.

Shack Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,711,397, med en sirkulerende forsyning på 450.07M SHACK. I løpet av de siste 24 timene SHACK har den blitt handlet mellom $ 0.01143479(laveste) og $ 0.01271675 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03822927, mens tidenes laveste notering var $ 0.00495461.

Kortsiktig har SHACK beveget seg -0.08% i løpet av den siste timen og -39.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Shack Token (SHACK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.69M Opplagsforsyning 450.07M Total forsyning 999,993,997.832239

Nåværende markedsverdi på Shack Token er $ 5.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHACK er 450.07M, med en total tilgang på 999993997.832239. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.69M.