Shack Token (SHACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shack Token (SHACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shack Token (SHACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shack Token (SHACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 450.93M $ 450.93M $ 450.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.19M $ 13.19M $ 13.19M All-time high: $ 0.03822927 $ 0.03822927 $ 0.03822927 All-Time Low: $ 0.00495461 $ 0.00495461 $ 0.00495461 Nåværende pris: $ 0.01319492 $ 0.01319492 $ 0.01319492

Shack Token (SHACK) Informasjon Offisiell nettside: https://www.auctionshack.com/ Teknisk dokument: https://x.com/AuctionShackIO/status/1948110143042060438

Shack Token (SHACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shack Token (SHACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

