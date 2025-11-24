SETAI Agents pris i dag

Sanntids SETAI Agents (SETAI) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SETAI til USD konverteringssats er -- per SETAI.

SETAI Agents rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 32,271, med en sirkulerende forsyning på 100.00M SETAI. I løpet av de siste 24 timene SETAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.057562, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SETAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SETAI Agents (SETAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.27K$ 32.27K $ 32.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.27K$ 32.27K $ 32.27K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SETAI Agents er $ 32.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SETAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.27K.