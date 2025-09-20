Selenium (SELE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.113744 $ 0.113744 $ 0.113744 24 timer lav $ 0.121658 $ 0.121658 $ 0.121658 24 timer høy 24 timer lav $ 0.113744$ 0.113744 $ 0.113744 24 timer høy $ 0.121658$ 0.121658 $ 0.121658 All Time High $ 0.386158$ 0.386158 $ 0.386158 Laveste pris $ 0.113744$ 0.113744 $ 0.113744 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) -2.84% Prisendring (7D) -20.67% Prisendring (7D) -20.67%

Selenium (SELE) sanntidsprisen er $0.115737. I løpet av de siste 24 timene har SELE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.113744 og et toppnivå på $ 0.121658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SELE er $ 0.386158, mens den rekordlave prisen er $ 0.113744.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SELE endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -20.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Selenium (SELE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 724.50K$ 724.50K $ 724.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 724.50K$ 724.50K $ 724.50K Opplagsforsyning 6.26M 6.26M 6.26M Total forsyning 6,259,886.0 6,259,886.0 6,259,886.0

Nåværende markedsverdi på Selenium er $ 724.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SELE er 6.26M, med en total tilgang på 6259886.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 724.50K.