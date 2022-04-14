Selenium (SELE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Selenium (SELE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Selenium (SELE) Informasjon Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets. Offisiell nettside: https://selenium.finance Teknisk dokument: https://docs.selenium.finance

Selenium (SELE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Selenium (SELE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 659.15K $ 659.15K $ 659.15K Total forsyning: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Sirkulerende forsyning: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 659.15K $ 659.15K $ 659.15K All-time high: $ 0.386158 $ 0.386158 $ 0.386158 All-Time Low: $ 0.103941 $ 0.103941 $ 0.103941 Nåværende pris: $ 0.105297 $ 0.105297 $ 0.105297 Lær mer om Selenium (SELE) pris

Selenium (SELE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Selenium (SELE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SELE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SELE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SELEs tokenomics, kan du utforske SELE tokenets livepris!

SELE prisforutsigelse Vil du vite hvor SELE kan være på vei? Vår SELE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

