Nomina pris i dag

Sanntids Nomina (NOM) pris i dag er $ 0.01182, med en 4.60% endring de siste 24 timene. Nåværende NOM til USD konverteringssats er $ 0.01182 per NOM.

Nomina rangerer for tiden som #547 etter markedsverdi på $ 34.28M, med en sirkulerende forsyning på 2.90B NOM. I løpet av de siste 24 timene NOM har den blitt handlet mellom $ 0.0112(laveste) og $ 0.01246 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.061215281682652715, mens tidenes laveste notering var $ 0.006899363039322475.

Kortsiktig har NOM beveget seg -0.17% i løpet av den siste timen og -8.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 205.53K.

Nomina (NOM) Markedsinformasjon

Rangering No.547 Markedsverdi $ 34.28M Volum (24 timer) $ 205.53K Fullt utvannet markedsverdi $ 88.65M Opplagsforsyning 2.90B Maksimal forsyning 7,500,000,000 Total forsyning 7,500,000,000 Opplagsforsyning 38.66% Offentlig blokkjede ETH

