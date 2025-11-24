SEKA pris i dag

Sanntids SEKA (SEKA) pris i dag er --, med en 1.85% endring de siste 24 timene. Nåværende SEKA til USD konverteringssats er -- per SEKA.

SEKA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 116,788, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SEKA. I løpet av de siste 24 timene SEKA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00128193, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SEKA beveget seg -0.30% i løpet av den siste timen og -9.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SEKA (SEKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 116.79K$ 116.79K $ 116.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.79K$ 116.79K $ 116.79K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

