Scorpio (SCORPIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00082247 $ 0.00082247 $ 0.00082247 24 timer lav $ 0.00088175 $ 0.00088175 $ 0.00088175 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00082247$ 0.00082247 $ 0.00082247 24 timer høy $ 0.00088175$ 0.00088175 $ 0.00088175 All Time High $ 0.00768248$ 0.00768248 $ 0.00768248 Laveste pris $ 0.00023434$ 0.00023434 $ 0.00023434 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -5.07% Prisendring (7D) +2.75% Prisendring (7D) +2.75%

Scorpio (SCORPIO) sanntidsprisen er $0.00083441. I løpet av de siste 24 timene har SCORPIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00082247 og et toppnivå på $ 0.00088175, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCORPIO er $ 0.00768248, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023434.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCORPIO endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -5.07% over 24 timer og +2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scorpio (SCORPIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 834.74K$ 834.74K $ 834.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 834.74K$ 834.74K $ 834.74K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,997,404.164871 999,997,404.164871 999,997,404.164871

Nåværende markedsverdi på Scorpio er $ 834.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCORPIO er 1000.00M, med en total tilgang på 999997404.164871. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 834.74K.