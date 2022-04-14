Scorpio (SCORPIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scorpio (SCORPIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scorpio (SCORPIO) Informasjon Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio! Offisiell nettside: https://astrofolio.xyz/ Kjøp SCORPIO nå!

Scorpio (SCORPIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scorpio (SCORPIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 741.91K $ 741.91K $ 741.91K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 741.91K $ 741.91K $ 741.91K All-time high: $ 0.00768248 $ 0.00768248 $ 0.00768248 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00074191 $ 0.00074191 $ 0.00074191 Lær mer om Scorpio (SCORPIO) pris

Scorpio (SCORPIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scorpio (SCORPIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCORPIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCORPIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCORPIOs tokenomics, kan du utforske SCORPIO tokenets livepris!

