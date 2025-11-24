Salute pris i dag

Sanntids Salute (SLT) pris i dag er --, med en 6.19% endring de siste 24 timene. Nåværende SLT til USD konverteringssats er -- per SLT.

Salute rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,007,186, med en sirkulerende forsyning på 100.00B SLT. I løpet av de siste 24 timene SLT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SLT beveget seg +0.69% i løpet av den siste timen og -7.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Salute (SLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Salute er $ 5.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLT er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.01M.