Sallar (ALL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00047658 $ 0.00047658 $ 0.00047658 24 timer lav $ 0.00053314 $ 0.00053314 $ 0.00053314 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00047658$ 0.00047658 $ 0.00047658 24 timer høy $ 0.00053314$ 0.00053314 $ 0.00053314 All Time High $ 0.00501104$ 0.00501104 $ 0.00501104 Laveste pris $ 0.00040445$ 0.00040445 $ 0.00040445 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -9.42% Prisendring (7D) -17.63% Prisendring (7D) -17.63%

Sallar (ALL) sanntidsprisen er $0.00048169. I løpet av de siste 24 timene har ALL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00047658 og et toppnivå på $ 0.00053314, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALL er $ 0.00501104, mens den rekordlave prisen er $ 0.00040445.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALL endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -9.42% over 24 timer og -17.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sallar (ALL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 2.60B 2.60B 2.60B Total forsyning 2,599,975,730.375222 2,599,975,730.375222 2,599,975,730.375222

Nåværende markedsverdi på Sallar er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALL er 2.60B, med en total tilgang på 2599975730.375222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.