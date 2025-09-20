SaaSGo (SAAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03538951 $ 0.03538951 $ 0.03538951 24 timer lav $ 0.04046546 $ 0.04046546 $ 0.04046546 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03538951$ 0.03538951 $ 0.03538951 24 timer høy $ 0.04046546$ 0.04046546 $ 0.04046546 All Time High $ 0.09092$ 0.09092 $ 0.09092 Laveste pris $ 0.02753613$ 0.02753613 $ 0.02753613 Prisendring (1H) +4.49% Prisendring (1D) +13.82% Prisendring (7D) -10.40% Prisendring (7D) -10.40%

SaaSGo (SAAS) sanntidsprisen er $0.0403054. I løpet av de siste 24 timene har SAAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03538951 og et toppnivå på $ 0.04046546, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAAS er $ 0.09092, mens den rekordlave prisen er $ 0.02753613.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAAS endret seg med +4.49% i løpet av den siste timen, +13.82% over 24 timer og -10.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SaaSGo (SAAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.02M$ 40.02M $ 40.02M Opplagsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SaaSGo er $ 32.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAAS er 800.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.02M.