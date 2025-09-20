Rubicon (RUBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153325$ 0.00153325 $ 0.00153325 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -22.45% Prisendring (7D) -22.45%

Rubicon (RUBI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RUBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUBI er $ 0.00153325, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUBI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -22.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rubicon (RUBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 351.71K$ 351.71K $ 351.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Opplagsforsyning 454.68M 454.68M 454.68M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rubicon er $ 351.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUBI er 454.68M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.74M.