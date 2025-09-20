Dagens Rubicon livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RUBI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUBI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rubicon livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RUBI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUBI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RUBI

RUBI Prisinformasjon

RUBI teknisk dokument

RUBI Offisiell nettside

RUBI tokenomics

RUBI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Rubicon Logo

Rubicon Pris (RUBI)

Ikke oppført

1 RUBI til USD livepris:

$0.00077353
$0.00077353$0.00077353
-1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Rubicon (RUBI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:58 (UTC+8)

Rubicon (RUBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153325
$ 0.00153325$ 0.00153325

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-1.33%

-22.45%

-22.45%

Rubicon (RUBI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RUBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUBI er $ 0.00153325, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUBI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -22.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rubicon (RUBI) Markedsinformasjon

$ 351.71K
$ 351.71K$ 351.71K

--
----

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

454.68M
454.68M 454.68M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rubicon er $ 351.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUBI er 454.68M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.74M.

Rubicon (RUBI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rubicon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rubicon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rubicon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rubicon til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.33%
30 dager$ 0-38.23%
60 dager$ 0+16.28%
90 dager$ 0--

Hva er Rubicon (RUBI)

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rubicon (RUBI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Rubicon Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rubicon (RUBI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rubicon (RUBI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rubicon.

Sjekk Rubiconprisprognosen nå!

RUBI til lokale valutaer

Rubicon (RUBI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rubicon (RUBI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RUBI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rubicon (RUBI)

Hvor mye er Rubicon (RUBI) verdt i dag?
Live RUBI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RUBI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RUBI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rubicon?
Markedsverdien for RUBI er $ 351.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RUBI?
Den sirkulerende forsyningen av RUBI er 454.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRUBI ?
RUBI oppnådde en ATH-pris på 0.00153325 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RUBI?
RUBI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RUBI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RUBI er -- USD.
Vil RUBI gå høyere i år?
RUBI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RUBI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:58 (UTC+8)

Rubicon (RUBI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.