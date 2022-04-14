Rubicon (RUBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rubicon (RUBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rubicon (RUBI) Informasjon Rubicon exists to build the World's Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity. Offisiell nettside: https://www.rubicon.finance/ Teknisk dokument: https://www.rubicon.finance/whitepaper

Rubicon (RUBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rubicon (RUBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 330.40K $ 330.40K $ 330.40K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 454.68M $ 454.68M $ 454.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M All-time high: $ 0.00153325 $ 0.00153325 $ 0.00153325 All-Time Low: $ 0.00006227 $ 0.00006227 $ 0.00006227 Nåværende pris: $ 0.00072319 $ 0.00072319 $ 0.00072319 Lær mer om Rubicon (RUBI) pris

Rubicon (RUBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rubicon (RUBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUBIs tokenomics, kan du utforske RUBI tokenets livepris!

RUBI prisforutsigelse Vil du vite hvor RUBI kan være på vei? Vår RUBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RUBI tokenets prisforutsigelse nå!

