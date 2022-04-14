OriginTrail (TRAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OriginTrail (TRAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OriginTrail (TRAC) Informasjon OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. Offisiell nettside: https://origintrail.io/ Teknisk dokument: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f Kjøp TRAC nå!

OriginTrail (TRAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OriginTrail (TRAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.75M $ 180.75M $ 180.75M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 180.75M $ 180.75M $ 180.75M All-time high: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 All-Time Low: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 Nåværende pris: $ 0.3615 $ 0.3615 $ 0.3615 Lær mer om OriginTrail (TRAC) pris

OriginTrail (TRAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OriginTrail (TRAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRACs tokenomics, kan du utforske TRAC tokenets livepris!

