Robotaxi (TAXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01005992 $ 0.01005992 $ 0.01005992 24 timer lav $ 0.01015004 $ 0.01015004 $ 0.01015004 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01005992$ 0.01005992 $ 0.01005992 24 timer høy $ 0.01015004$ 0.01015004 $ 0.01015004 All Time High $ 0.03189708$ 0.03189708 $ 0.03189708 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -3.61% Prisendring (7D) -3.61%

Robotaxi (TAXI) sanntidsprisen er $0.01008909. I løpet av de siste 24 timene har TAXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01005992 og et toppnivå på $ 0.01015004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAXI er $ 0.03189708, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAXI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -3.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Robotaxi (TAXI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Robotaxi er $ 1.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAXI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.