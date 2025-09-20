Rewardable (REWARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.611392$ 0.611392 $ 0.611392 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -1.45% Prisendring (7D) -26.22% Prisendring (7D) -26.22%

Rewardable (REWARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REWARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REWARD er $ 0.611392, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REWARD endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -26.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rewardable (REWARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.37K$ 44.37K $ 44.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 179.08K$ 179.08K $ 179.08K Opplagsforsyning 247.79M 247.79M 247.79M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rewardable er $ 44.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REWARD er 247.79M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.08K.