Rewardable (REWARD) Informasjon Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Offisiell nettside: https://rewardable.app Teknisk dokument: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf Kjøp REWARD nå!

Rewardable (REWARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rewardable (REWARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.31K $ 38.31K $ 38.31K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.60K $ 154.60K $ 154.60K All-time high: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001546 $ 0.0001546 $ 0.0001546 Lær mer om Rewardable (REWARD) pris

Rewardable (REWARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rewardable (REWARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REWARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REWARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REWARDs tokenomics, kan du utforske REWARD tokenets livepris!

