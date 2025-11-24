Reply pris i dag

Sanntids Reply (REPLY) pris i dag er --, med en 2.16% endring de siste 24 timene. Nåværende REPLY til USD konverteringssats er -- per REPLY.

Reply rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,964, med en sirkulerende forsyning på 96.68B REPLY. I løpet av de siste 24 timene REPLY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000732, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har REPLY beveget seg +0.28% i løpet av den siste timen og -27.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Reply (REPLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.16K$ 36.16K $ 36.16K Opplagsforsyning 96.68B 96.68B 96.68B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

