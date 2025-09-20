Relend USDC (REUSDC) Prisinformasjon (USD)

Relend USDC (REUSDC) sanntidsprisen er $1.083. I løpet av de siste 24 timene har REUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.083 og et toppnivå på $ 1.083, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REUSDC er $ 9.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.862011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REUSDC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Relend USDC (REUSDC) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Relend USDC er $ 74.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REUSDC er 68.57M, med en total tilgang på 68567563.52549395. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.28M.