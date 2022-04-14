Relend USDC (REUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Relend USDC (REUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Relend USDC (REUSDC) Informasjon Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Offisiell nettside: https://relend.network/ Kjøp REUSDC nå!

Relend USDC (REUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Relend USDC (REUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.90M $ 61.90M $ 61.90M Total forsyning: $ 57.13M $ 57.13M $ 57.13M Sirkulerende forsyning: $ 57.13M $ 57.13M $ 57.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.90M $ 61.90M $ 61.90M All-time high: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 All-Time Low: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Nåværende pris: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Lær mer om Relend USDC (REUSDC) pris

Relend USDC (REUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Relend USDC (REUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REUSDCs tokenomics, kan du utforske REUSDC tokenets livepris!

REUSDC prisforutsigelse Vil du vite hvor REUSDC kan være på vei? Vår REUSDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REUSDC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!