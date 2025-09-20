Regen (REGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00706641 24 timer høy $ 0.0159682 All Time High $ 5.07 Laveste pris $ 0.00559539 Prisendring (1H) +0.83% Prisendring (1D) -33.85% Prisendring (7D) -43.53%

Regen (REGEN) sanntidsprisen er $0.01053565. I løpet av de siste 24 timene har REGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00706641 og et toppnivå på $ 0.0159682, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGEN er $ 5.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.00559539.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGEN endret seg med +0.83% i løpet av den siste timen, -33.85% over 24 timer og -43.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Regen (REGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.56M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.56M Opplagsforsyning 148.35M Total forsyning 148,354,422.875587

Nåværende markedsverdi på Regen er $ 1.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGEN er 148.35M, med en total tilgang på 148354422.875587. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.56M.