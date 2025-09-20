Reddex (LQDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00167271 24 timer høy $ 0.00172753 All Time High $ 0.184119 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.95% Prisendring (7D) +33.07%

Reddex (LQDX) sanntidsprisen er $0.00172257. I løpet av de siste 24 timene har LQDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00167271 og et toppnivå på $ 0.00172753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQDX er $ 0.184119, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQDX endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.95% over 24 timer og +33.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reddex (LQDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 208.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 689.03K Opplagsforsyning 120.99M Total forsyning 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Reddex er $ 208.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQDX er 120.99M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 689.03K.