Qubitcoin pris i dag

Sanntids Qubitcoin (QTC) pris i dag er $ 1.68, med en 3.96% endring de siste 24 timene. Nåværende QTC til USD konverteringssats er $ 1.68 per QTC.

Qubitcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,912,799, med en sirkulerende forsyning på 2.31M QTC. I løpet av de siste 24 timene QTC har den blitt handlet mellom $ 1.5(laveste) og $ 1.9 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 8.77, mens tidenes laveste notering var $ 1.009.

Kortsiktig har QTC beveget seg -0.96% i løpet av den siste timen og +52.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Qubitcoin (QTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Opplagsforsyning 2.31M 2.31M 2.31M Total forsyning 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Nåværende markedsverdi på Qubitcoin er $ 3.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QTC er 2.31M, med en total tilgang på 2308250.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.91M.