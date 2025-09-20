ProtoKOLs (KOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.104353 $ 0.104353 $ 0.104353 24 timer lav $ 0.11452 $ 0.11452 $ 0.11452 24 timer høy 24 timer lav $ 0.104353$ 0.104353 $ 0.104353 24 timer høy $ 0.11452$ 0.11452 $ 0.11452 All Time High $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 Laveste pris $ 0.03592898$ 0.03592898 $ 0.03592898 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -8.47% Prisendring (7D) -24.22% Prisendring (7D) -24.22%

ProtoKOLs (KOL) sanntidsprisen er $0.104675. I løpet av de siste 24 timene har KOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.104353 og et toppnivå på $ 0.11452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOL er $ 2.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.03592898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOL endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -8.47% over 24 timer og -24.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ProtoKOLs (KOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ProtoKOLs er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOL er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.