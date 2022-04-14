ProtoKOLs (KOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ProtoKOLs (KOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ProtoKOLs (KOL) Informasjon ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3 Offisiell nettside: https://www.protokols.io/ Kjøp KOL nå!

ProtoKOLs (KOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ProtoKOLs (KOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 972.94K $ 972.94K $ 972.94K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 972.94K $ 972.94K $ 972.94K All-time high: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 All-Time Low: $ 0.03592898 $ 0.03592898 $ 0.03592898 Nåværende pris: $ 0.097003 $ 0.097003 $ 0.097003 Lær mer om ProtoKOLs (KOL) pris

ProtoKOLs (KOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ProtoKOLs (KOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOLs tokenomics, kan du utforske KOL tokenets livepris!

