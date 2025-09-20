Printer AI (PRINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.29% Prisendring (7D) -4.29%

Printer AI (PRINT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PRINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRINT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRINT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Printer AI (PRINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Opplagsforsyning 949.51M 949.51M 949.51M Total forsyning 999,504,449.903286 999,504,449.903286 999,504,449.903286

Nåværende markedsverdi på Printer AI er $ 12.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRINT er 949.51M, med en total tilgang på 999504449.903286. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.26K.