Printer AI (PRINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Printer AI (PRINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Printer AI (PRINT) Informasjon Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges. Offisiell nettside: https://www.printerai.io/ Teknisk dokument: https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf

Printer AI (PRINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Printer AI (PRINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.74K $ 12.74K $ 12.74K Total forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Sirkulerende forsyning: $ 949.49M $ 949.49M $ 949.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.41K $ 13.41K $ 13.41K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Printer AI (PRINT) pris

Printer AI (PRINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Printer AI (PRINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRINTs tokenomics, kan du utforske PRINT tokenets livepris!

PRINT prisforutsigelse Vil du vite hvor PRINT kan være på vei? Vår PRINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRINT tokenets prisforutsigelse nå!

