Dagens Raydium livepris er 3.159 USD. Spor prisoppdateringer for RAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Raydium livepris er 3.159 USD. Spor prisoppdateringer for RAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RAY

RAY Prisinformasjon

RAY teknisk dokument

RAY Offisiell nettside

RAY tokenomics

RAY Prisprognose

RAY-historikk

RAY Kjøpeguide

RAY-til-fiat-valutakonverter

RAY Spot

RAY USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Raydium Logo

Raydium Pris(RAY)

1 RAY til USD livepris:

$3.161
$3.161$3.161
-0.18%1D
USD
Raydium (RAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:04:00 (UTC+8)

Raydium (RAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.122
$ 3.122$ 3.122
24 timer lav
$ 3.393
$ 3.393$ 3.393
24 timer høy

$ 3.122
$ 3.122$ 3.122

$ 3.393
$ 3.393$ 3.393

$ 16.93301586
$ 16.93301586$ 16.93301586

$ 0.13434154340043583
$ 0.13434154340043583$ 0.13434154340043583

-0.60%

-0.18%

-14.09%

-14.09%

Raydium (RAY) sanntidsprisen er $ 3.159. I løpet av de siste 24 timene har RAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.122 og et toppnivå på $ 3.393, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAY er $ 16.93301586, mens den rekordlave prisen er $ 0.13434154340043583.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAY endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -14.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Raydium (RAY) Markedsinformasjon

No.93

$ 847.01M
$ 847.01M$ 847.01M

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 1.75B
$ 1.75B$ 1.75B

268.13M
268.13M 268.13M

555,000,000
555,000,000 555,000,000

554,998,183.010731
554,998,183.010731 554,998,183.010731

48.31%

0.02%

SOL

Nåværende markedsverdi på Raydium er $ 847.01M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.57M. Den sirkulerende forsyningen på RAY er 268.13M, med en total tilgang på 554998183.010731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75B.

Raydium (RAY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Raydium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0057-0.18%
30 dager$ -0.16-4.83%
60 dager$ +0.002+0.06%
90 dager$ +1.206+61.75%
Raydium Prisendring i dag

I dag registrerte RAY en endring på $ -0.0057 (-0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Raydium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.16 (-4.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Raydium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RAY en endring på $ +0.002 (+0.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Raydium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.206+61.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Raydium (RAY)?

Sjekk ut Raydium Prishistorikk-siden nå.

Hva er Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Raydium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RAY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Raydium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Raydium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Raydium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Raydium (RAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Raydium (RAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Raydium.

Sjekk Raydiumprisprognosen nå!

Raydium (RAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Raydium (RAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Raydium (RAY)

Leter du etter hvordan du kjøperRaydium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Raydium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RAY til lokale valutaer

1 Raydium(RAY) til VND
83,129.085
1 Raydium(RAY) til AUD
A$4.77009
1 Raydium(RAY) til GBP
2.33766
1 Raydium(RAY) til EUR
2.68515
1 Raydium(RAY) til USD
$3.159
1 Raydium(RAY) til MYR
RM13.2678
1 Raydium(RAY) til TRY
130.71942
1 Raydium(RAY) til JPY
¥464.373
1 Raydium(RAY) til ARS
ARS$4,659.27228
1 Raydium(RAY) til RUB
263.7765
1 Raydium(RAY) til INR
278.21313
1 Raydium(RAY) til IDR
Rp52,649.97894
1 Raydium(RAY) til KRW
4,411.98576
1 Raydium(RAY) til PHP
180.18936
1 Raydium(RAY) til EGP
￡E.152.16903
1 Raydium(RAY) til BRL
R$16.80588
1 Raydium(RAY) til CAD
C$4.32783
1 Raydium(RAY) til BDT
384.57666
1 Raydium(RAY) til NGN
4,721.94684
1 Raydium(RAY) til COP
$12,291.82695
1 Raydium(RAY) til ZAR
R.54.71388
1 Raydium(RAY) til UAH
130.52988
1 Raydium(RAY) til TZS
T.Sh.7,819.28316
1 Raydium(RAY) til VES
Bs514.917
1 Raydium(RAY) til CLP
$3,016.845
1 Raydium(RAY) til PKR
Rs896.65056
1 Raydium(RAY) til KZT
1,710.31419
1 Raydium(RAY) til THB
฿100.48779
1 Raydium(RAY) til TWD
NT$95.49657
1 Raydium(RAY) til AED
د.إ11.59353
1 Raydium(RAY) til CHF
Fr2.49561
1 Raydium(RAY) til HKD
HK$24.54543
1 Raydium(RAY) til AMD
֏1,208.9493
1 Raydium(RAY) til MAD
.د.م28.49418
1 Raydium(RAY) til MXN
$58.06242
1 Raydium(RAY) til SAR
ريال11.84625
1 Raydium(RAY) til ETB
Br453.53763
1 Raydium(RAY) til KES
KSh408.07962
1 Raydium(RAY) til JOD
د.أ2.239731
1 Raydium(RAY) til PLN
11.43558
1 Raydium(RAY) til RON
лв13.61529
1 Raydium(RAY) til SEK
kr29.6946
1 Raydium(RAY) til BGN
лв5.24394
1 Raydium(RAY) til HUF
Ft1,049.48298
1 Raydium(RAY) til CZK
65.26494
1 Raydium(RAY) til KWD
د.ك0.963495
1 Raydium(RAY) til ILS
10.51947
1 Raydium(RAY) til BOB
Bs21.82869
1 Raydium(RAY) til AZN
5.3703
1 Raydium(RAY) til TJS
SM29.56824
1 Raydium(RAY) til GEL
8.5293
1 Raydium(RAY) til AOA
Kz2,879.64963
1 Raydium(RAY) til BHD
.د.ب1.190943
1 Raydium(RAY) til BMD
$3.159
1 Raydium(RAY) til DKK
kr20.05965
1 Raydium(RAY) til HNL
L82.79739
1 Raydium(RAY) til MUR
143.22906
1 Raydium(RAY) til NAD
$54.80865
1 Raydium(RAY) til NOK
kr31.40046
1 Raydium(RAY) til NZD
$5.3703
1 Raydium(RAY) til PAB
B/.3.159
1 Raydium(RAY) til PGK
K13.20462
1 Raydium(RAY) til QAR
ر.ق11.46717
1 Raydium(RAY) til RSD
дин.314.92071
1 Raydium(RAY) til UZS
soʻm38,999.97153
1 Raydium(RAY) til ALL
L260.49114
1 Raydium(RAY) til ANG
ƒ5.65461
1 Raydium(RAY) til AWG
ƒ5.6862
1 Raydium(RAY) til BBD
$6.318
1 Raydium(RAY) til BAM
KM5.24394
1 Raydium(RAY) til BIF
Fr9,429.615
1 Raydium(RAY) til BND
$4.04352
1 Raydium(RAY) til BSD
$3.159
1 Raydium(RAY) til JMD
$506.73519
1 Raydium(RAY) til KHR
12,686.73354
1 Raydium(RAY) til KMF
Fr1,320.462
1 Raydium(RAY) til LAK
68,673.91167
1 Raydium(RAY) til LKR
Rs955.53432
1 Raydium(RAY) til MDL
L52.1235
1 Raydium(RAY) til MGA
Ar13,977.84843
1 Raydium(RAY) til MOP
P25.30359
1 Raydium(RAY) til MVR
48.3327
1 Raydium(RAY) til MWK
MK5,484.37149
1 Raydium(RAY) til MZN
MT201.8601
1 Raydium(RAY) til NPR
Rs445.16628
1 Raydium(RAY) til PYG
22,561.578
1 Raydium(RAY) til RWF
Fr4,577.391
1 Raydium(RAY) til SBD
$25.9038
1 Raydium(RAY) til SCR
45.26847
1 Raydium(RAY) til SRD
$120.32631
1 Raydium(RAY) til SVC
$27.64125
1 Raydium(RAY) til SZL
L54.80865
1 Raydium(RAY) til TMT
m11.0565
1 Raydium(RAY) til TND
د.ت9.19269
1 Raydium(RAY) til TTD
$21.38643
1 Raydium(RAY) til UGX
Sh11,081.772
1 Raydium(RAY) til XAF
Fr1,762.722
1 Raydium(RAY) til XCD
$8.5293
1 Raydium(RAY) til XOF
Fr1,762.722
1 Raydium(RAY) til XPF
Fr319.059
1 Raydium(RAY) til BWP
P42.07788
1 Raydium(RAY) til BZD
$6.34959
1 Raydium(RAY) til CVE
$296.25102
1 Raydium(RAY) til DJF
Fr559.143
1 Raydium(RAY) til DOP
$195.92118
1 Raydium(RAY) til DZD
د.ج409.24845
1 Raydium(RAY) til FJD
$7.10775
1 Raydium(RAY) til GNF
Fr27,467.505
1 Raydium(RAY) til GTQ
Q24.19794
1 Raydium(RAY) til GYD
$661.14711
1 Raydium(RAY) til ISK
kr382.239

Raydium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Raydium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Raydium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Raydium

Hvor mye er Raydium (RAY) verdt i dag?
Live RAY prisen i USD er 3.159 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAY til USD er $ 3.159. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Raydium?
Markedsverdien for RAY er $ 847.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAY?
Den sirkulerende forsyningen av RAY er 268.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAY ?
RAY oppnådde en ATH-pris på 16.93301586 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAY?
RAY så en ATL-pris på 0.13434154340043583 USD.
Hva er handelsvolumet til RAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAY er $ 3.57M USD.
Vil RAY gå høyere i år?
RAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:04:00 (UTC+8)

Raydium (RAY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RAY-til-USD-kalkulator

Beløp

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 3.159 USD

Handle RAY

RAYUSDC
$3.1665
$3.1665$3.1665
+0.10%
RAYUSDT
$3.161
$3.161$3.161
-0.15%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker