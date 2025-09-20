Dagens Primate livepris er 0.00299031 USD. Spor prisoppdateringer for PRIMATE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIMATE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Primate livepris er 0.00299031 USD. Spor prisoppdateringer for PRIMATE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIMATE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Primate Pris (PRIMATE)

1 PRIMATE til USD livepris:

$0.00299031
-3.30%1D
Primate (PRIMATE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:28:33 (UTC+8)

Primate (PRIMATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00298174
24 timer lav
$ 0.00309526
24 timer høy

$ 0.00298174
$ 0.00309526
$ 0.185827
$ 0.00118824
--

-3.39%

-5.93%

-5.93%

Primate (PRIMATE) sanntidsprisen er $0.00299031. I løpet av de siste 24 timene har PRIMATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00298174 og et toppnivå på $ 0.00309526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIMATE er $ 0.185827, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIMATE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.39% over 24 timer og -5.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Primate (PRIMATE) Markedsinformasjon

$ 4.91M
--
$ 6.16M
1.64B
2,060,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Primate er $ 4.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIMATE er 1.64B, med en total tilgang på 2060000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.16M.

Primate (PRIMATE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Primate til USD ble $ -0.000104950187854065.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Primate til USD ble $ -0.0000187932.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Primate til USD ble $ -0.0015979827.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Primate til USD ble $ -0.00231810073153197.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000104950187854065-3.39%
30 dager$ -0.0000187932-0.62%
60 dager$ -0.0015979827-53.43%
90 dager$ -0.00231810073153197-43.66%

Hva er Primate (PRIMATE)

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.

Primate (PRIMATE) Ressurs

Primate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Primate (PRIMATE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Primate (PRIMATE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Primate.

Primate (PRIMATE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Primate (PRIMATE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRIMATE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Primate (PRIMATE)

Hvor mye er Primate (PRIMATE) verdt i dag?
Live PRIMATE prisen i USD er 0.00299031 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRIMATE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRIMATE til USD er $ 0.00299031. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Primate?
Markedsverdien for PRIMATE er $ 4.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRIMATE?
Den sirkulerende forsyningen av PRIMATE er 1.64B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRIMATE ?
PRIMATE oppnådde en ATH-pris på 0.185827 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRIMATE?
PRIMATE så en ATL-pris på 0.00118824 USD.
Hva er handelsvolumet til PRIMATE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRIMATE er -- USD.
Vil PRIMATE gå høyere i år?
PRIMATE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRIMATE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Primate (PRIMATE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

