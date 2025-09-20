Primate (PRIMATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00298174 $ 0.00298174 $ 0.00298174 24 timer lav $ 0.00309526 $ 0.00309526 $ 0.00309526 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00298174$ 0.00298174 $ 0.00298174 24 timer høy $ 0.00309526$ 0.00309526 $ 0.00309526 All Time High $ 0.185827$ 0.185827 $ 0.185827 Laveste pris $ 0.00118824$ 0.00118824 $ 0.00118824 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.39% Prisendring (7D) -5.93% Prisendring (7D) -5.93%

Primate (PRIMATE) sanntidsprisen er $0.00299031. I løpet av de siste 24 timene har PRIMATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00298174 og et toppnivå på $ 0.00309526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIMATE er $ 0.185827, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIMATE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.39% over 24 timer og -5.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Primate (PRIMATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Opplagsforsyning 1.64B 1.64B 1.64B Total forsyning 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Primate er $ 4.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIMATE er 1.64B, med en total tilgang på 2060000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.16M.