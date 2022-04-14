Primate (PRIMATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Primate (PRIMATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Primate (PRIMATE) Informasjon PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Offisiell nettside: https://www.benjibananas.com/ Kjøp PRIMATE nå!

Primate (PRIMATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Primate (PRIMATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Total forsyning: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Sirkulerende forsyning: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M All-time high: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 All-Time Low: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 Nåværende pris: $ 0.00284 $ 0.00284 $ 0.00284 Lær mer om Primate (PRIMATE) pris

Primate (PRIMATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Primate (PRIMATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRIMATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRIMATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRIMATEs tokenomics, kan du utforske PRIMATE tokenets livepris!

