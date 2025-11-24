Prediqt pris i dag

Sanntids Prediqt (PRQT) pris i dag er $ 0.00002206, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PRQT til USD konverteringssats er $ 0.00002206 per PRQT.

Prediqt rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,881, med en sirkulerende forsyning på 991.84M PRQT. I løpet av de siste 24 timene PRQT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0007339, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002206.

Kortsiktig har PRQT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -33.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Prediqt (PRQT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Opplagsforsyning 991.84M 991.84M 991.84M Total forsyning 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Nåværende markedsverdi på Prediqt er $ 21.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRQT er 991.84M, med en total tilgang på 991844853.2545223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.88K.