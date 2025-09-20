Pledge (PLEDGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0093626$ 0.0093626 $ 0.0093626 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.59% Prisendring (7D) -15.92% Prisendring (7D) -15.92%

Pledge (PLEDGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLEDGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLEDGE er $ 0.0093626, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLEDGE endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -15.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pledge (PLEDGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.51K$ 194.51K $ 194.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 194.51K$ 194.51K $ 194.51K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pledge er $ 194.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLEDGE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.51K.